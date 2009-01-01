В Крыму задержали 15 человек, выступивших против произвола оккупантов — активистка

Некоторых задержанных увезли на авто в неизвестном направлении, утверждает Ташева.

Рисунок в Крыму, иллюстрация Reuters

задержали минимум 15 человек, которые вышли на улицы с одиночными пикетами против произвола силовиков.

Об этом соучредитель, координатор общественной инициативы "КрымSOS" Тамила Ташева рассказала в эфире телеканала "112 Украина".

В то же время она уточнила, что в отношении некоторых из задержанных составляют протоколы об админравонарушениях, другие находятся в отделениях полиции, кого-то увезли на авто в неизвестном направлении.

"По всему Крыму вышли более 100 человек — это и в Старом Крыму, и в Феодосии, и в Симферополе, в Бахчисарае, в других уголках Крыма. На данный момент известно, что минимум 15 человек задержаны, их отвезли в местные РОВД или задерживали и увозили в неизвестном направлении люди в штатском без опознавательных знаков", — отметила активистка.

Напомним, утром 11 октября в Крыму оккупанты проводили массовые обыски и аресты крымских татар, в Бахчисарае задержали минимум 14 человек. Узнать больше об инцидентах можно здесь.