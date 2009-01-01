В СБУ предупредили: Россия готовит теракты на своей территории для обвинений Украины

Боевики обвинили пленных военных в убийстве одного из своих главарей Олега Анащенко.

В СБУ рассказали о планах России ukr-online.com

Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры первого заместителя командира 2-го армейского корпуса террористической ЛНР полковника Олега Анащенко , который обвиняет представителей "МГБ народной республики" в организации покушения на его жизнь.

Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины, обнародованном после того, как луганские боевики обнародовали видео с пленными украинскими разведчиками.

"Они на камеру заявили, что украинские правоохранительные органы и военные осуществляют диверсионную деятельность на временно оккупированных территориях. Служба безопасности Украины официально отрицает эти обвинения", — подчеркнули в СБУ.

Боевики обвинили пленных военных в убийстве одного из своих главарей Олега Анащенко, а также в диверсионной деятельности на неподконтрольной территории и подготовке терактов на территории Белгородской области РФ.

Бойцы, которых заставили обвинить украинскую власть, были в составе группы военнослужащих, которые пропали 11 февраля текущего года. Только через месяц жестоких пыток боевики решили обнародовать записи. На представленных видео заметны следы пыток наших военных.

"СБУ обращает внимание общества на то, что в опубликованных террористами сюжетах намеренно было сказано об организации террористических актов в российских городах. С чего Служба безопасности делает вывод, что спецслужбы РФ пытаются совершить террористические акты на территории России и обвинить в этом украинскую власть", — сообщили в Службе безопасности.

Напомним, ранее в ВСУ подтвердили захват в плен украинских разведчиков.

Видео: Служба безпеки України.