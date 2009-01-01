В СБУ рассказали, кто готовит провокации на День Независимости Украины

СБУ делает и будет делать всё возможное для того, чтобы праздники прошли нормально, заявил Грицак.
Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я хочу заверить вас, что служба делает и будет делать всё возможное для того, чтобы праздники прошли нормально… В работе у нас есть немало материалов, в которых речь идет о том, что, скажем так, нехорошие люди, группы готовятся испортить праздник разными способами, и речь не идет о террористических актах", — сказал он.
Глава СБУ отметил, что у спецслужб есть хорошее взаимодействие по обмену информацией с Национальной полицией и Национальной гвардией.
"Поверьте мне: служба будет делать всё возможное для того, чтобы украинские граждане, иностранцы, которые находятся в Украине, праздновали этот праздник спокойно", — заявил Грицак.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ предупреждали об угрозе покушения на Порошенко.