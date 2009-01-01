В штабе рассказали подробности расследования информации о задержании ФСБ украинского военного

Военный с устного разрешения командира уехал домой по семейным обстоятельствам. Принимаются меры по его местонахождению.

Штаб АТО провел проверку информации о задержании российскими пограничниками украинского гражданина, который якобы пытался перейти границу на Луганском направлении и представился как военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Предварительно установлено, что 6 октября военнослужащий одного из подразделений, который сейчас дислоцируется в районе проведения АТО, без оформления необходимых документов на убытие из воинской части, с устного разрешения командира уехал домой по семейным обстоятельствам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военная служба правопорядка проводит служебное расследование по факту самовольного оставления воинской части военнослужащим. А также принимаются меры по розыску и выяснению местонахождения данного военнослужащего.

Ранее сообщалось, что 9 октября пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 2017 года за нарушение государственной границы из Украины в Россию на луганском направлении задержан человек, представившийся военнослужащим ВСУ.

Напомним, в России суд арестовал двух украинских пограничников, которые, патрулируя учаток границы в Сумской области, попали в руки ФСБ.