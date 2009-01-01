В Украине начались военные маневры "Непоколебимая стойкость-2017"

Командно-штабные учения "Непоколебимая стойкость" пройдут с 12 по 15 сентября.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
По словам начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, командно-штабные учения "Непоколебимая стойкость" пройдут в рамках подготовки украинской армии к ведению "оборонительных, стабилизационных и боевых действий", в том числе и в связи со стартующими двумя днями позже учениями "Запад-2017", пишет 112 Украина.
"Их целью (учений, — ред.) мы видим наращивание возможностей органами военного управления осуществлять управление войсками (силами) в ходе перегруппировки, ведение оборонительных, стабилизационных и боевых действий", — сказал он.
Командно-штабные учения "Непоколебимая стойкость" пройдут с 12 по 15 сентября.
Напомним, 12 сентября Россия начала военные учения вблизи границы с Украиной.