В Украине начались военные маневры "Непоколебимая стойкость-2017"

Командно-штабные учения "Непоколебимая стойкость" пройдут с 12 по 15 сентября.

Учения ВСУ, иллюстрация facebook.com/GeneralStaff.ua

Сегодня, 12 сентября, на всей территории Украины, стартовали стратегические военные маневры "Непоколебимая стойкость-2017".

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

По словам начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, командно-штабные учения "Непоколебимая стойкость" пройдут в рамках подготовки украинской армии к ведению "оборонительных, стабилизационных и боевых действий", в том числе и в связи со стартующими двумя днями позже учениями "Запад-2017", пишет 112 Украина.

"Их целью (учений, — ред.) мы видим наращивание возможностей органами военного управления осуществлять управление войсками (силами) в ходе перегруппировки, ведение оборонительных, стабилизационных и боевых действий", — сказал он.

Командно-штабные учения "Непоколебимая стойкость" пройдут с 12 по 15 сентября.

Напомним, 12 сентября Россия начала военные учения вблизи границы с Украиной.