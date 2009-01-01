В Украине начинает действовать закон о языковых квотах на телевидении

За нарушение языковых квот телекомпании грозит штраф — 5% от общей суммы лицензионного сбора лицензии.

Согласно документу, общегосударственные телеканалы обязаны вещать на украинском языке 75% времени в течение недели и промежутков времени 7:00-18:00 и 18:00-22:00. На местных каналах квота составляет 60%. Если телекомпания вещает в нескольких областях, она приравниваются к общегосударственной, сообщает 112 Украина.

Прописаны и условия работы телекомпаний, которые вещают на "языках коренных народов Украины". Суммарный объем вещания на государственном языке и языках коренных народов должно составлять 75% эфира, при чем как минимум 30% должны быть на государственном языке. Речь идет, в частности, об информационно-аналитических и развлекательных передачах.

Фильмы и передачи, созданные до 1 августа 1991 года, можно не переводить, однако субтитровать обязательно. Но если фильм времен СССР создавали в оригинале не на русском, его надо озвучить или дублировать на украинском.

Передачи в эфире телеканала считаются украинскими, если ведущие говорили на государственном языке — так что гости могут говорить на любом языке, но субтитры в случае использования иностранного языка обязательны.

В фильмах допускается 10% общей продолжительности всех реплик на иностранном языке, но с субтитрами.

Согласно законопроекту, в передаче, фильме, выполненном на государственном языке, допускается использование других языков без дублирования и озвучивания в таких случаях:

в репортаже с места события, кроме речи репортеров;

в выступлениях, интервью, комментариях, пояснениях, вопросах гостей передачи и в отдельных репликах ведущих "в объеме, обусловленном творческим замыслом передачи";

в песнях, которые являются частью передачи немузыкального жанра или фильма и использованные в ней только как звуковое сопровождение;

в музыкальных клипах, содержащих текстовое сопровождение;

в любых произведениях, выступлениях, исполнении и др. на языках коренных народов Украины.

Данный закон не касается иностранных телекомпаний, или таких, которые согласно лицензии вещают для иностранцев; если телекомпания ведет научно-просветительские передачи на одном или нескольких языках Евросоюза; телекомпаний, которые транслируют передачи по изучению иностранных языков.

В течение первого года действия закона все программы и передачи, их части, полностью или частично созданные или профинансированные телекомпанией, будут зачисляться в долю на государственном языке. Таким образом хотят поддержать программы национального производителя.

За нарушение языковых квот телекомпании грозит штраф — 5% от общей суммы лицензионного сбора лицензии, выданной в соответствии с лицензией на вещание.

Напомним, Верховная Рада приняла данный закон 23 мая текущего года. В "Голосе Украины" документ опубликован 13 июня.

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