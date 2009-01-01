В Украине решили не наказывать Ле Пен за скандальное заявление о Крыме

Было принято коллегиальное решение пока не запрещать въезд в нашу страну кандидату на пост президента Франции, отметил Ткачук.

Марин Ле Пен Reuters

Служба безопасности Украины и Министерством иностранных дел решило не запрещать кандидату на пост президента Франциивъезд в нашу страну из-за

Об этом в комментарии журналистам рассказал руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, пишет УНИАН.

В то же время он подчеркнул, что украинское государство не вводило санкции против политика.

"По результатам оценки всей информации и мнений ведомств (СБУ и МИД — ред.) было принято коллегиальное решение на данный момент не запрещать въезд", — отметил собеседник.

Напомним, Марин Ле Пен заявила, что аннексия Крыма "не является незаконной", а также говорила о необходимости установления "стратегических отношений" между Францией и РФ в контексте борьбы против террористов "Исламского государства".