В Венгрии грозят блокировать важные для Украины инициативы из-за закона об образовании

Сийярто распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы.

В Венгрии грозят блокировать важные для Украины решения yeniakit.com.tr

В понедельник, 11 сентября, посол Украины в Венгрии Любовь Непоп вызвана в МИД Венгрии из-за недавно принятого Верховной Радой закона об образовании.

Об этом сообщает Радио "Свобода".

"Сийярто распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях, а также, что Венгрия отныне не будет поддерживать важные для Украины решения", — сказал пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер.

По его словам, на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании.

Также Менцер отметил, что по личному указанию Сийярто венгерская дипломатия будет препятствовать Украине в реализации важных для нее дел на международной арене.

Он объяснил, что причинами этого решения министра МИД Венгрии, с одной стороны, стали такие изменения в украинском законе об образовании, которые делают невозможным получение нацменьшинствами Украины, включая 150-тысячного венгерского нацменьшинства, образования на родном языке. С другой стороны, когда Сийярто поднял в четверг этот вопрос перед министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным на встрече в рамках программы ЕС "Восточное партнерство", ответ украинского коллеги была неприемлемым для венгерской стороны, подчеркнул Менцер.

Пресс-секретарь МИД Венгрии добавил, что 7 сентября Сийярто заявил в Эстонии, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству.

"Мы были теми, кто громче поддерживал введение безвиза для Украины; одними из первых ратифицировали соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, открыли реверс газа через Венгрию. От нас (Украине) поступило гуманитарной помощи на сумму 600 млн форинтов (более 2 млн долларов). За последние три года мы сделали возможным отдых и оздоровление 2,6 тыс украинских детей в Венгрии", — сказал министр МИД Венгрии в Таллинне.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Фото: yeniakit.com.tr.