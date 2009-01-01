Волкер о продлении закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО: жесткие шаги Украины к миру

Надеюсь, что сейчас Россия будет действовать, чтобы воцарился мир, добавил спецпредставитель Государственного департамента США.

Курт Волкер radiosvoboda.org

Принятие Верховной Радой закона "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" является демонстрацией "жестких шагов" Украины к миру.

Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер написал в Twitter.

"Продление специального статуса (для Донбасса, — ред.) демонстрирует, что Украина делает жесткие шаги для мира", — заявил он.

"Надеюсь, что сейчас Россия будет действовать, чтобы воцарился мир", — добавил спецпредставитель Государственного департамента США.

Также Волкер подчеркнул, что настало время для прекращения конфликта на Донбассе.

Напомним, 6 октября, Верховная Рада Украины приняла закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", внесенный президентом Украины (регистрационный номер 7164).

За данное решение проголосовали 229 из 337 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом еще на год продлено действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который был принят в 2014 году.

Согласно этому закону, временно, на срок, истекающий через один год со дня вступления в силу закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселки, села, которые определяются решением Верховной Рады Украины (далее — отдельные районы Донецкой и Луганской областей).

Законом установлено, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", в частности, в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Как известно, в статье 10 "Заключительные положения" закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" определены условия проведения внеочередных выборах депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых, городских голов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В ранее принятом законе была определена дата выборов — воскресенье 7 декабря 2014 года. В ныне принятом законе эта норма не отменена, но дата уже прошла. В статье определено, что выборы должны быть проведены с обеспечением наблюдения за ними международных беспристрастных наблюдателей, в частности, от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, других международных организаций и иностранных государств, а также других официальных наблюдателей.