Яценюк на Мюнхенской конференции по безопасности: Мы живем в очень опасном мире. Линия разлома — в России

На кону — ценности свободного мира, говорит лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк Народный фронт

Главное для Украины и каждой страны свободного мира — заставить Россию соблюдать международные обязательства, не запугивать своих соседей, уважать Устав ООН и уважать независимые государства, как Украина.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности конференции в субботу, 18 февраля, во время дискуссии "Линии разлома в Евразии".

Он напомнил, что десять лет назад президент РФ Путин произнес "пресловутую речь на Мюнхенской конференции по безопасности" (заявив, что распад Советского Союза — самая большая трагедия прошлого века): "Некоторые в свободном мире думали, что это пустые слова".

Однако, подчеркнул Яценюк, Россия вторглась в Грузию, вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе: "Россия совершила международное преступление, когда незаконно аннексировала Крым. Россия отправила свою армию в Донецк и Луганск. Россия развязала кибервойну против свободного мира. Россия развязала войну пропаганды и вмешивалась в выборы. И так же вмешиваться в выборы в Европе".

"Поэтому мы живем в очень опасном мире. И линия разлома — в России", — сказал лидер "Народного фронта".

"Моя страна в состоянии войны, развязанной Российской Федерацией. Мы потеряли десять тысяч человек. Мы потеряли 20% экономики. Мы потеряли Крым и практически потеряли Донецк и Луганск. Мы — единственная страна, которая остановила российскую армию", — подчеркнул он.

Яценюк добавил, что сегодня "на кону ценности свободного мира": "На кону — независимость и территориальная целостность не только Украины, но и каждой страны, представленной за этим столом".

"Лучший рецепт для нас — оставаться объединенными и соблюдать наши ценности — ценности свободного мира, демократии, свободных медиа. Надо поддерживать каждую страну и действовать сообща", — подчеркнул лидер "Народного фронта".

В дискуссии "Линии разлома в Евразии" в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности также принимают участие президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Азербайджана Ильхам Алиев, спикер Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили.

фото: nfront.org.ua