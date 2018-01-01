"Били витрины и крыли матом". В киевском супермаркете подростки устроили погром: видео

Для того, чтобы утихомирить юных буянов, потребовалось несколько нарядов полиции.

Момент задержание facebook.com

В крупном киевском супермаркете произошла массовая драка подростков.

Такое сообщение опубликовали на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

"Довольно странный инцидент произошел только что в "Ашане" на Берковецкой. Как сообщает наш читатель, все началось с того, что девушки (около 16-17 лет) начали бегать по магазину и ломать витрины. Охранники сделали им замечание и тут появились парни, которые начали драться с охранниками. Последние задержали молодых людей и вызвали полицию. По приезду полицейские попросили отпустить ребят, но ребята были слишком импульсивными и начали "прыгать" на полицию. Были задержаны. Когда выводили из магазина, на улице уже стояла компания друзей задержанных, которые попытались отбить друзей в полиции. Сейчас на месте уже четыре наряда патрульной полиции", - говорится в тексте.

Напомним, ранее в Николаеве подростки изнасиловали и утопили мужчину.

(Осторожно, видео содержит нецензурную лексику)