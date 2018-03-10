Выполняли задания серийного убийцы: в Николаеве подростки изнасиловали и утопили гомосексуалиста

В Николаеве произошло жуткое убийство тремя несовершеннолетними беженцами из Луганской области мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации.

По приказу 44-летнего пожизненно заключенного несовершеннолетние утопили 39-летнего николаевца в ванне после съемки интимного видео. Убийство произошло 5 марта в ванной комнате квартиры в Ингульском районе, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

На раскрытие этого преступления были задействованы сотрудники Ингульского отдела полиции, оперативники областного управления уголовного розыска и следователи Главного управления.

Они разыскали лиц, причастных к убийству, в тот же день. Трое жителей Луганской области, один 16 и двое 17 лет, были задержаны следователями в порядке ст. 208 УПК Украины.

Подростки приехали в Николаев несколько месяцев назад. По их истории — на учебу, а на самом деле прятались в арендованной квартире от органов следствия после совершения группового убийства и изнасилования мужчины на Луганщине.

Поддерживая постоянную связь с заключенным, приговоренным к пожизненному лишению свободы за совершение ряда убийств и изнасилований, юноши периодически получали от так называемого "куратора" разные задачи. Наставнику подростки подчинялись беспрекословно, и выполняли его задачи любой ценой.

Сначала нужно было подыскать в сети интернет жертву, начать общение, а потом договориться о встрече, снять на видео групповые развлечение и отправить заказчику.

Убитый имел нетрадиционные интимные предпочтения, поэтому для поиска единомышленников был зарегистрирован на специальном сайте. Долго уговаривать мужчину, чтобы он согласился на деликатные предложения собеседников, не пришлось.

В день убийства николаевец ожидал юношей у себя дома. Там события развернулись неожиданно для хозяина: несовершеннолетние раздели домовладельца, сняли одежду и с себя и начали, имитируя непристойные действия, все снимать и угрожать оглаской.

А потом куратор из тюрьмы приказал им убить жертву. Для этого подростки наполнили ванну водой и утопили мужчину, после чего из квартиры забрали технику, банковскую карточку убитого, с которой сняли семь тысяч гривен.

Вскоре их задержали оперативники вместе с награбленным добром. Сейчас с "куратором" душегубов, отбывающим наказание в тюрьме в Днепропетровской области, работают правоохранители.

Юным луганским отморозкам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 12 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" и ч. 4 ст. 187 "Разбой" УК Украины, санкции которых предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, 8 марта в Киевском районе Одессы в одной из квартир нашли тело девушки-местной жительницы с многочисленными колото-резаными ранами грудной клетки.