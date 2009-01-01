Боевики готовят прифронтовые Горловку, Енакиево и Дебальцево к эвакуации

МЧС "республик" переведены в режим работы "повышенная готовность".

Блокпост боевиков в Горловке Соцсеть

После принудительной эвакуации части жителей Киевского района Донецка , в террористической "Донецкой народной республике" снова заговорили об эвакуации населения ряда городов, находящихся у линии соприкосновение сил АТО и боевиков.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в ДНР и ЛНР все органы "местного самоуправления", "гражданской обороны" и предприятия, имеющие спецтехнику, с учетом продолжающихся боевых действий, переведены на режим работы "повышенная готовность".

Это — круглосуточные дежурства и полное взаимодействие с МЧС для устранения последствий возникающих чрезвычайных происшествий.

Кроме того, в органы "местного самоуправления" Горловки, Енакиево, Дебальцево из Донецка поступило указание по подготовке к возможной эвакуации, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, несколькими днями ранее главарь ДНР Александр Захарченко пугал "наступлением" ВСУ и приказал готовить эвакуацию жителей Донецка и Макеевки.