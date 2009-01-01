Боевики ударили из танков и вооружения БМП. В Минобороны рассказали о раненых бойцах АТО

Дважды под обстрелами минометов калибра 82 мм и БМП оказались опорные пункты в Водяном.

Боевики ударили из танков dialog.ua

На Донбассе с полуночи в районе проведения АТО зафиксированы 54 случая открытия огня со стороны боевиков, ранены двое и травмирован один украинский боец.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

На Мариупольском направлении в районе Марьинки вел огонь танк, под Павлополем и Чермалыком — минометы калибра 120 мм.

"Дважды под обстрелами минометов калибра 82 мм и БМП оказались опорные пункты в Водяном. В Гнутово активизировался снайпер", —говорится в сообщении.

На Донецком направлении, по данным штаба, по позициям сил АТО под Авдеевкой российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и минометов калибра 82 и 120 мм, а в районе Зайцево — из стрелкового оружия, гранатометов и БТРа. Опытное, Пески, Луганское российские оккупанты обстреляли из гранатометов и пулеметов.

"В Луганской области под Крымским били миномет калибра 120 мм, гранатометы и пулеметы. На позициях под Новоалександровкой, Желтым и Новозвановкой активно действовали снайперы врага", — сообщили в штабе.

Напомним, на Луганщине силы АТО отразили штурм опорника.

Видео: Військове телебачення України.