"Эфиоп" подорвался на мине. На Донбассе уничтожен боевик из базы "Миротворца" — блогер

Террорист якобы был ликвидирован вчера.

Могилы боевиков, иллюстрация vlada.io/

В понедельник, 4 сентября, на Донбассе былАртур Сафар (позывной "Эфиоп"), он подорвался на мине.

Об этом в Twitter написал блогер Necro Mancer.

В то же время активист сообщил, что ранее террорист был внесен в "чистилище" организации "Миротворец".

"Сафар Артур Александрович "Эфиоп" (05.02.84, Станично-Луганский р-н) подорвался на мине 04.09.17", — отметил автор.

Напомним, пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко говорил, что на захваченной части востока Украины с 28 августа по 3 сентября были уничтожены семь боевиков, а 18 — получили ранения.