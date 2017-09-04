В Горловке уничтожен боевик, еще два ранены — соцсети

Во 2-ю городскую больницу оккупированной боевиками ДНР и российскими военными Горловки Донецкой области поступили два раненых террориста и тело уничтоженного боевика.

Об этом боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщает на своей странице в Facebook. По его словам, число уничтоженных террористов может возрасти.

Такого же мнения и волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова.

Напомним, несколькими днями ранее Токарев и Быкова рассказали, что в Горловке и Ясиноватой уничтожены три боевика.