"Эфиоп" подорвался на мине. На Донбассе уничтожен боевик из базы "Миротворца" — блогер

Террорист якобы был ликвидирован вчера.
В понедельник, 4 сентября, на Донбассе был уничтожен боевик Артур Сафар (позывной "Эфиоп"), он подорвался на мине.
Об этом в Twitter написал блогер Necro Mancer.
В то же время активист сообщил, что ранее террорист был внесен в "чистилище" организации "Миротворец".
"Сафар Артур Александрович "Эфиоп" (05.02.84, Станично-Луганский р-н) подорвался на мине 04.09.17", — отметил автор.
Сафар Артур Александрович "Эфиоп" (05/02/84, Станично-Луганский р-н) подорвался на мине 04/09/17 https://t.co/NiicYUjFWU #груз200 pic.twitter.com/neCCf7f119— Necro Mancer (@666_mancer) September 5, 2017
Напомним, пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко говорил, что на захваченной части востока Украины с 28 августа по 3 сентября были уничтожены семь боевиков, а 18 — получили ранения.