"Машина всмятку". В Харькове Chevrolet на встречке протаранил Nissan, есть погибший

По словам очевидцев происшествия, в аварии участвовало 3 автомобиля.
Как сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Харькова, около 22:00 столкнулись Chevrolet и Volkswagen. В результате аварии погиб водитель Chevrolet, пишкт Город Х.
По словам очевидцев происшествия, в аварии участвовало 3 автомобиля. За рулем Chevrolet был молодой мужчина, на вид — до 30 лет.
"Парень двигался со стороны Французского бульвара к рынку "Барабашово", на спуске к рынку течет вода, дорога скользкая. Не справился с управлением, вылетел на встречку, врезался в "Ниссан" и бус. Машина всмятку, перевернулась", — рассказал один из свидетелей ДТП.
Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине Volkswagen влетел в фуру, три человек погибли.
Фото: gx.net.ua.