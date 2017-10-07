На Львовщине Volkswagen влетел в фуру, три человека погибли, три травмированы

На Львовщине в поселке Запытов произошла жуткая авария с участием легкового автомобиля Volkswagen и грузовика DAF.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 октября около 23.00 в поселке Запытов Каменка-Бугского района", — говорится в сообщении.

Как отмечается, 22-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где влетел в грузовой автомобиль, за рулем которого находился 53-летний житель Ровенской области.

В результате ДТП погибли три женщины — пассажиры легковушки, все в возрасте 42 лет, жительницы Каменка-Бугского района, водитель и еще одна пассажирка Volkswagen с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что во Львове на улице Полуботка в Сыховском районе мусоровоз насмерть сбил двух женщин, которые перебегали дорогу в неположенном месте.

фото: varta1.com.ua