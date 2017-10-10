"Машина всмятку". В Харькове Chevrolet на встречке протаранил Nissan, есть погибший

В Харькове в ночь на 10 октября на улице Академика Павлова произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Харькова, около 22:00 столкнулись Chevrolet и Volkswagen. В результате аварии погиб водитель Chevrolet, пишкт Город Х.

По словам очевидцев происшествия, в аварии участвовало 3 автомобиля. За рулем Chevrolet был молодой мужчина, на вид — до 30 лет.

"Парень двигался со стороны Французского бульвара к рынку "Барабашово", на спуске к рынку течет вода, дорога скользкая. Не справился с управлением, вылетел на встречку, врезался в "Ниссан" и бус. Машина всмятку, перевернулась", — рассказал один из свидетелей ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине Volkswagen влетел в фуру, три человек погибли.

Фото: gx.net.ua.