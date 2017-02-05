На Черниговщине бешеный волк искусал трех человек

Местного жителя и военнослужащих сразу же доставили в местную больницу для проведения медицинского обследования и оказания необходимой помощи.

Бешеный волк искусал трех человек dpsu.gov.ua

В селе Задериевка Черниговской области вчера на местного жителя напал бешеный волк.

Как сообщили в пресс-службе Черниговского пограничного отряда, мужчину спасли двое пограничников.

Находясь дома, они услышали крики о помощи. Ради спасения мужчины, который уже был в тяжелом состоянии от укусов животного, пограничникам пришлось обезвредить волка голыми руками и с помощью ножа. Пограничники спасли мужчину, но тоже получили многочисленные раны коленных и локтевых суставов, а также предплечья.

Местного жителя и военнослужащих сразу же доставили в местную больницу для проведения медицинского обследования и оказания необходимой помощи.

Об этом факте пограничники проинформировали соседние подразделения, органы власти и представителей санэпидемстанции. Сейчас состояние здоровья местного жителя и военнослужащих удовлетворительное.

Напомним, в Киевском зоопарке волк набросился на человека.

Фото: dpsu.gov.ua.