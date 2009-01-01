Нардеп Юрий Береза до полусмерти избил мужчину, который пытался поджечь его дом

По подозрению в совершении преступления был задержан житель Кривого Рога 1980 года рождения.

Юрий Береза Пресс-служба "Фронту змін"

В дом народного депутата от "Народного фронта" Юрия Березы в селе Чумаки Днепропетровской области пытался проникнуть неизвестный мужчина.

Об этом сообщили источники издания theinsider в местных правоохранительных органах.

По данным издания, злоумышленника задержали, при этом он находится в тяжелом состоянии.

Согласно официальной информации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, 23 сентября 2017 года около полуночи злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в селе Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области.

"При задержании он угрожал боевой гранатой РГД-5 с запалом, которую во время следственных действий изъяли полицейские", — сказано в сообщении.

По подозрению в совершении преступления был задержан житель Кривого Рога 1980 года рождения.

"Следователи Пятихатского отдела полиции открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества)", — добавили в полиции.

Вместе с тем, по информации издания, мужчина находится тяжелом состоянии, у него сломаны позвонки, а также диагностирована внутричерепная гематома, которая оставляет ему мало шансов выжить. Сейчас он находится в реанимации в Кривом Роге.

Источники считают, что травмы мужчине нанес нардеп Береза.

INSIDER позвонил депутату, но после вопроса о данном инциденте он бросил трубку.

Источники в "Народном фронте" сообщили изданию, что 26 сентября в офисе партии состоялся разговор по этому поводу. Собеседник издания сообщил, что нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко "привез в офис какие-то жесткие материалы по Березе, и разговаривал с руководством".

Другой источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что полицию вызвали утром, в то время как с часа ночи нардеп бил мужчину.

Напомним, в Киевском областном совете представитель президентской партии "Блок Петра Порошенко" избил депутата от ВО "Батьківщина".