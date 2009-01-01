Новые потери врага. За неделю на Донбассе ранены и убиты 34 боевика — разведка

Наибольшие потери противник понес на Северодонецком направлении, рассказал Лысенко.

Могилы боевиков на Донбассе Reuters

В зоне АТО на Донбассе российские оккупанты и боевики продолжают нести существенные потери.

Об этом, со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, на брифинге в Киеве рассказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, сообщает Ukraine Crisis Media Center.

Отмечается, что за прошедшую неделю потери противника составили 34 человека, из них 10 убиты и 24 ранены.

"Наибольшие потери противник понес на Северодонецком направлении, где так называемая 4 отдельная мотострелковая бригада 2 АК потеряла аж 11 гибридных воинов", — рассказал.

Напомним, ранее в штабе АТО назвали причину активности боевиков на Донбассе.