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Новые потери врага. За неделю на Донбассе ранены и убиты 34 боевика — разведка

Сегодня, 14:13

Наибольшие потери противник понес на Северодонецком направлении, рассказал Лысенко.

Безымянная могила террориста, Донецк-1
Могилы боевиков на Донбассе Reuters
В зоне АТО на Донбассе российские оккупанты и боевики продолжают нести существенные потери.

Об этом, со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, на брифинге в Киеве рассказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, сообщает Ukraine Crisis Media Center.

Отмечается, что за прошедшую неделю потери противника составили 34 человека, из них 10 убиты и 24 ранены.

"Наибольшие потери противник понес на Северодонецком направлении, где так называемая 4 отдельная мотострелковая бригада 2 АК потеряла аж 11 гибридных воинов", — рассказал.

Напомним, ранее в штабе АТО назвали причину активности боевиков на Донбассе.

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ГУР, разведка, Донбасс, АТО, боевики, оккупанты, убитые, раненые, потери
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