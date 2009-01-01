Огнемет "Шмель" и тайник с боеприпасами. СБУ обнародовала новые факты участия РФ в войне на Донбассе

Правоохранители обнаружили реактивный пехотный огнемет "Шмель" на месте боестолкновения с террористами в районе Светлодарской дуги.
Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.
Правоохранители обнаружили реактивный пехотный огнемет "Шмель" на месте боестолкновения с террористами в районе Светлодарской дуги. Оружие российского производства находилось в готовом к применению состоянии.
"Шмель" имеет маркировку на корпусе 12-91-А, 737, что может свидетельствовать о его принадлежности к вооружению российских военных.
Во взаимодействии с Вооруженными Силами оперативники спецслужбы обнаружили в лесу близ села Сизое Станично-Луганского района тайник с боеприпасами.
Правоохранители изъяли из тайника четыре выстрела к реактивным противотанковым гранатам, минометную мину калибра 120 мм и 48 гранатометным выстрелов ВОГ-17М. Продолжаются соответствующие процессуальные действия.
Напомним, в тайнике в зоне АТО нашли тысячи боеприпасов.
Фото: СБУ.