Огнемет "Шмель" и тайник с боеприпасами. СБУ обнародовала новые факты участия РФ в войне на Донбассе

Правоохранители обнаружили реактивный пехотный огнемет "Шмель" на месте боестолкновения с террористами в районе Светлодарской дуги.

Российский огнемет в зоне АТО Пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины получили очередные доказательства российского участия в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители обнаружили реактивный пехотный огнемет "Шмель" на месте боестолкновения с террористами в районе Светлодарской дуги. Оружие российского производства находилось в готовом к применению состоянии.

"Шмель" имеет маркировку на корпусе 12-91-А, 737, что может свидетельствовать о его принадлежности к вооружению российских военных.

Во взаимодействии с Вооруженными Силами оперативники спецслужбы обнаружили в лесу близ села Сизое Станично-Луганского района тайник с боеприпасами.

Правоохранители изъяли из тайника четыре выстрела к реактивным противотанковым гранатам, минометную мину калибра 120 мм и 48 гранатометным выстрелов ВОГ-17М. Продолжаются соответствующие процессуальные действия.

Напомним, в тайнике в зоне АТО нашли тысячи боеприпасов.

Фото: СБУ.