Отрубил голову пенсионерке. На Волыни мужчина жестоко расправился с соседкой

40-летний местный житель ударил 76-летнюю пенсионерку металлической трубой, после чего топором отрубил ей голову.

На Волыни мужчина жестоко расправился с соседкой atn.ua

Волынской области полиция задержала мужчину, который топором отрубил соседке голову.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области в Facebook.

Сообщается, что происшествие произошло вчера, 20 августа, в селе Куснища Любомльского района.

Установлено, что 40-летний местный житель ударил 76-летнюю пенсионерку металлической трубой, после чего топором отрубил ей голову.

"Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — отметил начальник ГУНП в Волынской области Петр Шпига.

Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонщине мужчина жестоко убил работодателя.

Фото: atn.ua.