"Тишина" долго не продержалась. В штабе АТО рассказали о вражеских обстрелах на Донбассе

Уже через 25 минут после полуночи боевики начали провокационный огонь из стрелкового оружия по позициям Вооруженных сил Украины.

Боевики на Донбассе joinfo.ua

Боевики на Донбассе осуществляют провокационные обстрелы позиций украинских военных, несмотря на вступление в силу с 00.00 24 декабря режима прекращения огня.

Об этом идет речь в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Уже через 25 минут после полуночи боевики начали провокационный огонь из стрелкового оружия по позициям Вооруженных сил Украины в районе Желтого — на Луганском направлении. С тех же видов вооружения с 6.54 до 7.10 и с 9.30 до 9.45 они стреляли по Марьинке. С 9.54 до 10.10 террористы обстреливали Широкино.

В пресс-центре штаба АТО подчеркнули, что украинские военные на провокации не отвечали.

Кроме того, в 10.25-10.35 произошел обстрел Новотроицкого из стрелкового оружия.

Напомним, 23 декабря, в зоне АТО боевики трижды пытались атаковать позиции украинских силовиков в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать.