"Тишина" долго не продержалась. В штабе АТО рассказали о вражеских обстрелах на Донбассе

Уже через 25 минут после полуночи боевики начали провокационный огонь из стрелкового оружия по позициям Вооруженных сил Украины.
Об этом идет речь в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
Уже через 25 минут после полуночи боевики начали провокационный огонь из стрелкового оружия по позициям Вооруженных сил Украины в районе Желтого — на Луганском направлении. С тех же видов вооружения с 6.54 до 7.10 и с 9.30 до 9.45 они стреляли по Марьинке. С 9.54 до 10.10 террористы обстреливали Широкино.
В пресс-центре штаба АТО подчеркнули, что украинские военные на провокации не отвечали.
Кроме того, в 10.25-10.35 произошел обстрел Новотроицкого из стрелкового оружия.
Напомним, 23 декабря, в зоне АТО боевики трижды пытались атаковать позиции украинских силовиков в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать.