Плачевный итог. Волонтер рассказал о потерях российских наемников под Донецком

Несмотря на уменьшение обстрелов, террористы продолжают провоцировать силы АТО, но получают плачевные результаты.

Об этом написал волонтер координатор группы "Стоп террор" Семен Кабакаев на своей странице в Facebook.

По его словам, всего в морг Донецка привезли три тела убитых боевиков. Он также отметил, что несмотря на уменьшение обстрелов, террористы продолжают провоцировать силы АТО.

"У террористов есть потери, ночью в морги Донецка поступило трое 200-х, из их числа 2 человека из РФ и один из Макеевки. Всю ночь позиции ВСУ обстреливал противник, мы в ответ не молчали и результат есть. Несмотря на уменьшение обстрелов, террористы продолжают провоцировать в итоге получают плачевные результаты", — сообщил волонтер.

Напомним, в штабе АТО отмечали, что 8 августа на большинство обстрелов врага силы АТО отвечали плотным огнем. Нередко наш ответ был достаточно агрессивным и имел для противника фатальные последствия.