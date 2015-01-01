Под Дебальцево боевики грабят дома и гаражи, а хозяевам грозят оружием

"Военная прокуратура" не реагирует на обращения местных жителей.
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, мародеры грабят частные дома, гаражи, придомовые строения, вынося все имущество.
Данные действия часто производятся открыто, недовольство хозяев "нейтрализуется" мародерами угрозой применения оружия.
В "военной комендатуре" оккупантов в Дебальцево в ответ на многочисленные обращения граждан обещают "принять меры", однако в реальности мародеров в их действиях никто не ограничивает, добавил координатор "Информсопротивления".
Напомним, неделей ранее в Новоазовске "морпехи" ДНР ворвались в дом мирной жительницы, ограбили и изнасиловали ее.