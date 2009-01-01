Под Волновахой поймали боевика "Оплота", изнасиловавшего несовершеннолетнюю

Один из злоумышленников почти год состоял в незаконном вооруженном формировании "Оплот" так называемой ДНР.

Под Волновахой поймали боевика «Оплота» фото: mvs.gov.ua

Полицейскими Волновахи задержаны двое парней, которые изнасиловали 15-летнюю девушку.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Один из злоумышленников почти год состоял в незаконном вооруженном формировании "Оплот" так называемой ДНР.

В сообщении сказано, что в дежурную часть полиции поступило сообщение от директора Краснивской школы о том, что два парня изнасиловали 15-летнюю школьницу.

"В тот день 15-летняя девушка находилась у подруги в Диановке Волновахского района. Позже к ним приехали знакомые этой девушки. Один из них, 19-летний парень, предложил потерпевшей подвезти ее домой, на что она согласилась. Посадив ее в машину, злоумышленник поехал в другом направлении. Он заставил 15-летнюю девушку зайти к нему домой в с. Калиново, где их ждал его 18-летний друг. Они начали пить спиртное, а затем совершили противоправные действия по отношению к напуганной школьнице. После потерпевшая нашла силы, чтобы сбежать", — сказано в сообщении пресс-службы.

Обоих насильников задержала полиция.

Факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 3 ст. 152 УК Украины ("Изнасилование").

Во время следственно-оперативных действий также стало известно, что один из насильников, 19-летний парень, имеет отношение к незаконным вооруженным формированиям.

"По словам задержанного, за несколько месяцев до начала оккупации Донбасса он учился в училище в Макеевке. С приходом оккупантов, не закончив обучение, он уехал в Донецк к своей девушке. Ее родной брат оказался "заместителем командира" одной из "рот" бандформирования "Оплот". Так началась его "служба" на террористов", — отметили в пресс-службе.

Парень рассказал, что ему выдали автомат Калашникова, пистолет, боеприпасы к ним, гранату Ф-1, камуфляжную форму "пиксель" российского производства и назначили "заместителем заместителя". Со всем этим он ездил по блокпостам, а также принимал участие в боях против украинских военных.

Напомним, в зоне АТО поймали информатора боевиков, собирал данные возле Светлодарской дуги.

Фото: mvs.gov.ua.