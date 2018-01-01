Проломленный череп. Суд арестовал киевлянина, подозреваемого в нападении на копа

Возможному злоумышленнику объявили о подозрении по двум уголовным статьям.
Служители Фемиды решили, что возможный злоумышленник должен находиться под стражей без права на внесение залога, говорится на сайте столичной прокуратуры.
По ее данным, нападавшему после задержания сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
Ранее сообщалось, что 10 мая в Оболонском районе Киева парень, который был за рулем автомобиля Volkswagen и нарушил правила дорожного движения, из-за замечания бейсбольной битой ударил по голове сотрудника полка полиции особого назначения и уехал.
Злоумышленником оказался 18-летний местный житель, его задержали в Соломенском районе, пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму. Узнать больше об инциденте можно здесь.
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