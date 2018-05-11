В Киеве водитель из-за замечания разбил битой голову копу-спецназовцу, фото злоумышленника

В четверг, 10 мая, в Оболонском районе Киева парень, который был за рулем автомобиля Volkswagen и нарушил правила дорожного движения, из-за замечания бейсбольной битой ударил по голове сотрудника полка полиции особого назначения и уехал.

Злоумышленником оказался 18-летний местный житель, его задержали в Соломенском районе, пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.

"Неподалеку автозаправки на улице Богатырской сотрудник полиции заметил, как водитель иномарки нарушает правила дорожного движения, чем создает аварийную ситуацию. Когда спецназовец сделал замечание правонарушителю, тот с двумя пассажирами агрессивно отреагировали на критику", — отметили в ведомстве.

По словам начальника следственного отдела Оболонского управления полиции Алексея Журавля, парень "догнал полицейского, который находился за рулем на проспекте Степана Бандеры и перекрыл ему дальнейшее движение".

"Когда правоохранитель вышел из автомобиля, трое мужчин начали кричать на него, используя нецензурную брань. В разгар конфликта водитель Volkswagen вытащил из салона автомобиля бейсбольную биту и ударил сотрудника полиции по голове", — добавил он.

Злоумышленник ранее не привлекался к уголовной ответственности. Начато производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что в Киеве водитель маршрутного такси из-за замечания избил битой винничанина Юрия Кирилюка. По словам пострадавшего, до нападения маршрутчик "вел себя неадекватно".