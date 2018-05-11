Проломленный череп. Суд арестовал киевлянина, подозреваемого в нападении на копа

Суд избрал меру пресечения жителю Киева, которого подозревают в том, что он в столице с битой напал на сотрудника полиции и проломил ему череп.

Служители Фемиды решили, что возможный злоумышленник должен находиться под стражей без права на внесение залога, говорится на сайте столичной прокуратуры.

По ее данным, нападавшему после задержания сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что 10 мая в Оболонском районе Киева парень, который был за рулем автомобиля Volkswagen и нарушил правила дорожного движения, из-за замечания бейсбольной битой ударил по голове сотрудника полка полиции особого назначения и уехал.

Злоумышленником оказался 18-летний местный житель, его задержали в Соломенском районе, пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму. Узнать больше об инциденте можно здесь.