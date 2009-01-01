Пьяная ссора, стрельба и кома. В Одессе в результате конфликта полицейского ранили в голову

Трое мужчин распивали спиртные напитки, началась ссора, после чего один из мужчин выстрелил другому в лоб.

В субботу, 11 ноября, в Суворовском районе Одессы произошла стрельба, в результате которого травмирован сотрудник полиции.

Об этом сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк в эфире телеканала "112 Украина".

Отмечается, что трое мужчин распивали спиртные напитки, началась ссора, после чего один из мужчин выстрелил другому в лоб.

"Вчера поступило сообщение о стрельбе в Суворовском районе города, в частности, информация о том, что молодой человек без сознания, у него повреждена голова, кровотечение. На место выехала оперативно-следственная группа. Как выяснилось, пострадавший сейчас находится в критическом состоянии, за его жизнь борются медики. Он находится в коме, ему сделали операцию. Мужчина является сотрудником полиции, участковым Суворовского района города. Он получил эту травму в результате ссоры и конфликта с мужчиной, с друзьями, с которыми он действительно распивал спиртные напитки", — рассказал он.

По словам Форостяка, выстрел был сделан из травматического пистолета во время ссоры. На данный момент проводятся следственные действия. Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство). Следствие ведет областная прокуратура, поскольку преступление произошло в отношении сотрудника полиции.

Двое подозреваемых уже задержаны. Сейчас выясняется, где находится оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре, во время задержания, воры открыли огонь и бросили гранаты, ранены пятеро полицейских.