Разборки со стрельбой в Харькове, опубликованы фото и видео

В драке участвовали больше 200 человек. На место прибыли 20 экипажей полиции, бойцы КОРДа и не дали конфликту разгореться.

Соцсети

В Харькове вечером 5 марта в районе парка Победы произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия.

Об этом свидетели инцидента сообщают в соцсетях, пишет NewsRoom.

В драке принимали участие больше 200 человек. На место прибыли около 20 экипажей полиции, бойцы КОРДа и не дали конфликту разгореться.

По словам одной из свидетельниц, две местные банды хотели драться "район на район". Одна банда, которая "обитает" возле "Салтовского хлебозавода", всю прошлую неделю отлавливала по одному и избивала своих противников.

"Мы гуляли с друзьями, к нам подошли какие-то парни, достали пистолет и спросили, с какого мы района. Потом они резко посмотрели в сторону "Салтовского льда" и побежали туда", — написал в одной из групп "ВКонтакте" пользователь Влад Пинкевич.

По словам еще одного из очевидцев в соцсети: "Через время еще один гражданин, который вел себя неадекватно, попытался спровоцировать конфликт с правоохранителями. В итоге копы "заломали" буяна и надели на него наручники". Место, где произведен выстрел из травматического оружия находится в непосредственной близости с одним из супермаркетов на Салтовском шоссе, 143. В полиции заверяют, что произошедший случай внесен в необходимые на реестры и будет тщательным образом исследован.



Сотрудники полиции задержали как минимум одного парня с ножом.

Напомним, 24 февраля в Одессе в результате драки с применением огнестрельного оружия госпитализированы 2 человека, получившие ранения живота и головы.

фото; видео: Newsroom Kharkov