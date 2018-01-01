Резонансное убийство на Одещине: появились неожиданные подробности об убитом Стерненко мужчине

Сам Стерненко пока в больнице.
Убитый оказался бойцом 25-й аэромобильной бригады ВСУ, пишет Odessa.Online со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
ТСН в свою очередь сообщает, что второй нападающий – безработный.
Открыто три уголовных производства:
Имена фигурантов по каждому делу пока не называют.
Сам Стерненко пока в больнице.
Напомним, в Одессе уже ранее было было совершено нападение на бывшего лидера местной ячейки "Правого сектора", а ныне - общественного активиста Сергея Стерненко. Злоумышленник осуществил выстрел своей жертве в область затылка.
Позже стало известно имя нападавшего. Это гражданин Украины казахского происхождения, проживающий в Черноморске Одесской области.
Читайте наши новости в Facebook