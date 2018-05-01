В Одессе со стрельбой покушались на экс-лидера местного "Правого сектора": видео

В Одессе во вторник, 1 мая, было совершено нападение на бывшего лидера местной ячейки "Правого сектора", а ныне - общественного активиста Сергея Стерненко.

Соотвествующее сообщение с видеозаписью было опубликовано на его странице в соцсети Facebook (Видео имеет возрастное ограничение 18+).

Сам Стерненко осуществлял прямую трансляцию с места инцидента. Он рассказал, что атаковавший выстрелил ему из пистолета в область затылка. Нападавшего удалось задержать.

Напомним ранее Стерненко публиковал видео изгнания российского консула из-под здания суда в Черноморске.