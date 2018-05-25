Резонансное убийство на Одещине: появились неожиданные подробности об убитом Стерненко мужчине

Вечером 24 мая одесский националист Сергей Стерненко зарезал одного из напавших на него мужчин. Всего нападающих было двое.

Убитый оказался бойцом 25-й аэромобильной бригады ВСУ, пишет Odessa.Online со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

ТСН в свою очередь сообщает, что второй нападающий – безработный.

Открыто три уголовных производства:

за намеренное нанесение телесных повреждений,

покушение на убийство,

умышленное убийство.

Имена фигурантов по каждому делу пока не называют.

Сам Стерненко пока в больнице.

Напомним, в Одессе уже ранее было было совершено нападение на бывшего лидера местной ячейки "Правого сектора", а ныне - общественного активиста Сергея Стерненко. Злоумышленник осуществил выстрел своей жертве в область затылка.

Позже стало известно имя нападавшего. Это гражданин Украины казахского происхождения, проживающий в Черноморске Одесской области.