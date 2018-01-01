"Самоубийство посреди дня". В Киеве мужчина прыгнул с многоэтажки

У человека не было шансов выжить, отметили медики.

В Киеве на Троещине мужчина свел счеты с жизнью Скриншот видео с tsn.ua

В понедельник, 2 апреля, в Киеве на Троещине 47-летний мужчина-местный житель прыгнул с 16-ти этажного жилого дома.

Самоубийство произошло посреди дня, пишет ТСН со ссылкой на слова соседей погибшего.

По данным издания, медики утверждали, что шансов выжить у самоубийцы не было.

"Соседи услышали громкий грохот и обнаружили, что упавшее тело повредило металлический козырек, который более чем на час заблокировал входные двери", — отмечается в материале.

Ранее в Голосеевском районе Киева девушка-донор крови без ноги выпала из окна многоэтажного дома, после удара об землю она умерла мгновенно. Узнать больше об инциденте можно здесь.