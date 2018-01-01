"Самоубийство посреди дня". В Киеве мужчина прыгнул с многоэтажки

У человека не было шансов выжить, отметили медики.
Самоубийство произошло посреди дня, пишет ТСН со ссылкой на слова соседей погибшего.
По данным издания, медики утверждали, что шансов выжить у самоубийцы не было.
"Соседи услышали громкий грохот и обнаружили, что упавшее тело повредило металлический козырек, который более чем на час заблокировал входные двери", — отмечается в материале.
Ранее в Голосеевском районе Киева девушка-донор крови без ноги выпала из окна многоэтажного дома, после удара об землю она умерла мгновенно. Узнать больше об инциденте можно здесь.