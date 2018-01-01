Синяки,выбитые зубы, кровь по залу. На Киевщине в Доме культуры неизвестные избили детей

Леденящая кровь ужасная история произошла в селе Новые Безрадичи.

В селе Старые Безрадичи Обуховского района (Киевщина) неизвестные в масках напали на детей в здании Дома культуры.

Соответствующее сообщение опубликовала директор учреждения Наталья Данчек на странице паблика "Типичные Безрадичи" в соцсети Facebook.

По ее словам, инцидент произошел сразу после праздничного концерта в канун празднования 8 Марта.

"Через полчаса после концерта, когда юные артисты еще были в организаторском кабинете и ели вкусности, к ним ворвались неизвестные в масках и начали бить всех, кто попадался им под руки. Остальные из преступной группировки забежали в актовый зал и тоже били всех без разбора […]. Синяки, гематомы, выбитые зубы, сотрясение мозга, кровь по залу и разбитая мебель - вот чем закончилось праздничное настроение", - написала Данчек.

Директор ДК также отметила, что сразу же вызвала полицейский патруль.

Как написала в комментариях к сообщению пользовательница Светлана Молчанова злоумышленники приехали на автомобиле Mercedes, а в Дом культуры они ворвались в масках.

"Полицию вызывала и я, когда дети начали с разбитыми головами бежать в магазин. Но она приехала не сразу, сказали, что у них только две машины, хоть я объяснила, что из Mercedes среди центра раздаются выстрелы. Люди, которые ждали маршрутку возле остановки, видели тоже. В Дом культуры они бежали в масках, а обратно они бежали без них", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве молодчики в черном "разнесли" стройплощадку и избили охранников.