Трагедия в Черкассах. Ребенок упал в открытый коллектор и умер

Инцидент произошел вчера вечером, мальчика на поверхность подняли спасатели.

Место происшествия facebook.com/konstantin.protsenko.9

В пятницу вечером, 17 ноября, в Черкассах мальчик упал в технологический коллектор, на котором не было крышки, и умер.

Об этом журналист, бывший пресс-секретарь начальника управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что инцидент произошел около 18:30 в районе улиц Подолинского и Чигиринской, о нем спасателям рассказал отец ребенка.

"Ребенка, мальчика 2011 рождения, на поверхность подняли спасатели Черкасской первой пожарно-спасательной части. Закрепив начальника караула веревками, они опустили его на дно коллектора", — отмечается в сообщении.

Потом пострадавшего передали медикам приехавшей скорой помощи, они констатировали его смерть. "Как стало известно, мальчик исчез, когда пошел с родственниками в магазин", — добавил Проценко.

Ранее стало известно, что в Деснянском районе Киева 14-летняя девочка выбросилась из окна, расположенного на пятом этаже дома. Возможно, она совершила суицид из-за того, что мать забрала у нее планшет.

Фото: facebook.com/konstantin.protsenko.9