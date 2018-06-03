Трагически погибла "Миссис мира-2018": фото

Сания Шакирова попала в ДТП.

30-летняя "Missis World-2018" Сания Шакирова погибла в ДТП. Авария произошла в ночь со 2 на 3 июня в Кыргызстане.

Водитель такси, в котором находилась женщина, не справился с управлением и влетел в стену, ограждающую кладбище, пишет Sputnik Кыргызстан. Всего в машине находились три человека.

"Пассажир машины 38-летний С. Р. доставлен в областную больницу. Водитель доставлен в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии", — рассказали в местной полиции.

Сания Шакирова находилась в разводе, воспитывала троих детей, старшей из которых 12 лет. У Сании было несколько салонов красоты в Кыргызстане, а также школа-салон.

Ранее украинка выиграла конкурс красоты в США. Она призналась, что участвовала в конкурсе "ради прикола".

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