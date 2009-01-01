У оккупантов на Донбассе резко возросли потери, смерти оформляют как несчастные случаи

Больше всего боевики потеряли людей на Донецком направлении.

У оккупантов на Донбассе резко возросли потери Фото: gazeta.ru

В период с 5 по 11 сентября новые подтвержденныесоставили 16 человек.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, потери боевиков разделились поровну между 1-м "армейским корпусом" ДНР и 2-м "армейском корпусом" ЛНР.

Так, в 1-м АК — 9 ошмсп мп (Новоазовск) потерял троих боевиков, 3 омсбр (Горловка) — тоже троих, 11 омп (Макеевка) — двоих;

Во 2-м АК — 6 омсп (Кадиевка) потерял одного боевика, 2 омсбр (Луганск) — троих, 4 омсбр (Алчевск) — двоих, 7 омсбр (Брянка) лишился двух человек.

Намереваясь скрыть реальное количество убитых, командование 1 и 2 АК продолжает применять практику оформлять их под видом смерти от бытовых несчастных случаев, добавил координатор Информсопротивления.

Напомним, спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что за прошедшую неделю — с 4 по 10 сентября — потери боевиков составили 10 погибших и 10 раненых, при этом трое из них были уничтожены в районе Сокольников 4 сентября.

Если вычесть этих троих из общей суммы в 10 уничтоженных боевиков, то получится, что потери террористов с 5-го по 10 сентября составили 7 человек, т.е. только 11 сентября было уничтожено 16 – 7 = 9 боевиков.