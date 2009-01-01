Украинок продавали в бордели ОАЭ и Турции за тысячу долларов

Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Преступники задержаны при попытке продажи девушек handcuffs/Shutterstock

Работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, разоблачили преступников, которые продавали украинских девушек в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию.

Организатором преступной группы стал 32-летний иностранец. Мужчина проживал в Киеве и занимался поиском и вербовкой женщин для выезда в ОАЭ и Турции. Женщин вербовали под видом трудоустройства в клубах и гостиницах. За каждую из девушек злоумышленник получал по тысяче долларов, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщница иностранца, проживающего в ОАЭ, проводила "визуальную оценку" внешности девушек. После одобрения кандидатуры девушка оформляла необходимые для выезда документы.

В ОАЭ женщина создала место разврата. Там она встречала украинок в аэропорту, обманом отбирала у них документы и сопровождала в дом, где некоторое время удерживала их против воли. В это время злоумышленница заставляла жертв оказывать сексуальные услуги клиентам.

Еще один участник группы, 19-летний житель Киевщины, обеспечивал прибытие девушек в столичные гостиницы. Там они оказывали услуги сексуального характера иностранцам, за что получали от 1600 до 2600 гривен в час.

Организатора полицейские задержали в аэропорту "Борисполь" при попытке продажи девушек в ОАЭ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы. Им инкриминируют две статьи - незаконное лишение свободы или похищение человека и сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией.