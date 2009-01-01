В Черкассах на взятке поймали чиновника из исполнительной службы, опубликованы фото

К схеме вымогательства чиновник привлек директора коммерческой структуры.
Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
Сообщается, что 29-летний чиновник требовал от директора фермерского хозяйства деньги за снятие ареста с автомобиля и закрытие исполнительного производства. Сначала он получил часть суммы - 3 тыс. грн.
Позже к схеме вымогательства чиновник привлек директора коммерческой структуры.
Сегодня оперативники УЗЭ и следователи полиции задержали посредника во время получения оставшейся части оговоренной суммы неправомерной выгоды – 30 тыс. грн. В подтверждение выполнения "соглашения" посредник передал документы о возврате автомобиля.
Одновременно в помещении офиса коммерческой структуры полицейские задержали начальника отдела Государственной исполнительной службы районного управления юстиции в Черкасской области.
В настоящее время они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ужгороде полицейскому-взяточнику грозит до 10 лет тюрьмы.
Фото: npu.gov.ua.