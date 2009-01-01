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В Хмельницкой области легковушка на встречке протаранила грузовик, есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 11:36

В результате лобового столкновения два пассажира Jetta погибли на месте.

Хмельницкий, ДТП
Легковушка на встречке протаранила грузовик facebook.com/dtp.kiev.ua
В Хмельницкой области на участке автодороги Шепетовка-Славута произошло ДТП, в котором два человека погибли и еще двое получили травмы.

По предварительным данным автомобиль Volkswagen Jetta выехал на полосу встречного движения и врезался в DAF, сообщает dtp.kiev.ua.

В результате лобового столкновения два пассажира Jetta погибли на месте, водитель и еще один пассажир были госпитализированы в больницу.

Водитель DAF не пострадал.

На месте работала следственно-оперативная группа.

Хмельницкий, ДТП
facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, на Херсонщине перевернулось авто с пограничниками, есть погибший и пострадавшие.

Фото: dtp.kiev.ua.

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