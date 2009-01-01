В Хмельницкой области легковушка на встречке протаранила грузовик, есть погибшие и пострадавшие

В результате лобового столкновения два пассажира Jetta погибли на месте.
По предварительным данным автомобиль Volkswagen Jetta выехал на полосу встречного движения и врезался в DAF, сообщает dtp.kiev.ua.
В результате лобового столкновения два пассажира Jetta погибли на месте, водитель и еще один пассажир были госпитализированы в больницу.
Водитель DAF не пострадал.
На месте работала следственно-оперативная группа.
Напомним, на Херсонщине перевернулось авто с пограничниками, есть погибший и пострадавшие.
Фото: dtp.kiev.ua.