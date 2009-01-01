В Мариуполе предотвратили ряд терактов, задержаны два диверсанта

Сотрудник так называемого МГБ самопровозглашенной ДНР по заданию спецслужб РФ создал диверсионную группу для совершения преступлений.

Боевик ДНР, иллюстрация Reuters

Сотрудникипредотвратили совершение ряда терактов против мирного населения в Мариуполе Донецкой области, запланированныхпод кураторством

Об этом на брифинге рассказал председатель СБУ Василий Грицак, говорится на сайте ведомства.

В то же время он уточнил, что совершить преступление должна была диверсионная группа, главарем которой является сотрудник так называемого МГБ Дмитрий Забудский, задержаны два ее члена.

"Он получил задание от российских спецслужб подобрать диверсионную группу из знакомых, проживающих на подконтрольной украинской власти территории", — отметил чиновник.

Позже злоумышленник нашел двух мужчин для осуществления терактов в мирных городах Донецкой области. Цель атак — дестабилизация ситуации, устрашение населения и провоцирование паники в регионе.

Координацию и инструктаж диверсантов относительно поставленных целей, подготовки взрывных устройств осуществляли спецслужбы РФ в режиме видеоконференций через интернет-сервисы.

Оперативники СБУ задержали двух пособников противника со взрывным устройством в одном из помещений железнодорожного вокзала в Мариуполе. По словам Грицака, первый подрыв был запланирован во время отправления пассажирского поезда "Мариуполь — Киев".

Специалисты обнаружили и обезвредили взрывное устройство, которое состояло из двух противопехотных осколочных мин МОН-50 и было оборудовано средством дистанционного подрыва. Каждая из них имеет примерно пятьсот осколочных элементов с зоной поражения пятьдесят метров.

Обезвреженные злоумышленники сказали, что потом должны были подорвать еще ряд социальных и инфраструктурных объектов в мирной части Донецкой области. Забудский руководил сообщниками с захваченной территории Донбасса. Начато производства по ч. 1 ст. 258-3 (террористический акт) Уголовного кодекса.

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Ранее стало известно, что правоохранители задержали трех членов банды, которая планировала совершить теракт в Закарпатской области, суд уже избрал им меры пресечения.

Видео: Служба безпеки України