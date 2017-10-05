В полиции рассказали о поимке третьего участника банды, готовившей теракт на Закарпатье

В Умани горрайонный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей третьему члену банды, которая планировала совершить теракт в Закарпатской области.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Если два предыдущих были простыми исполнителями преступных приказов своего лидера за денежное вознаграждение и за страх перед ним, то этот подонок — один из организаторов преступной группировки, которая причастна к совершению ряда террористических актов на территории Украины: взрыв 24 августа 2017 года на ул. Грушевского в Киеве, когда тяжкие телесные повреждения получили близкие Героя Украины Валерия Чибинеева; взрыв на территории Посольства США в Украине; недавний взрыв в Умани", — отметил Аброськин.

Как сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, вчера, 4 октября, такое же решение было принято и в отношении других двух граждан, которых правоохранители подозревают в причастности к этим преступлениям.

Отмечается, что злоумышленников подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а также ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 15 ч.4 ст. 296 (покушение на совершение хулиганства) Уголовного кодекса Украины.

В полиции напомнили, что ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщили о задержании полицией "серийных" нападающих на иностранные дипломатические представительства.

Мужчин задержали в момент подготовки взрыва памятника на Верецком перевале в Закарпатской области. В частности, злоумышленников подозревают в причастности к девяти преступлениям, среди которых - взрывы гранат в г. Умань и в г. Киев, а также обстрел дипломатического учреждения в Луцке. В июне этого года неизвестные лица бросили неустановленный предмет на территорию посольства Соединенных Штатов Америки в Украине. Кроме того, злоумышленникам инкриминируют совершение взрыва 24 августа в Киеве.

Напомним, ранее стали известны подробности задержания банды диверсантов.

Фото: Фейсбук В.Аброськина, npu.gov.ua.