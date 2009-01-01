В Одессе местный житель задержал убийцу и передал копам

В одном из баров города злоумышленник смертельно ранил посетителя.

Нож, изъятый у злоумышленника od.npu.gov.ua

В ночь на понедельник, 22 мая, в одном из баров Одессы злоумышленникпосетителя, пострадавший умер в машине скорой помощи, местный житель задержал убийцу и передал полицейским.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в Малиновском районе областного центра.

"Зайдя в кафе, молодой человек стал случайным свидетелем того, как один из посетителей ударил ножом в грудь другого. Оставшись незамеченным, одессит последовал за злоумышленником, задержал его", — отметили в полиции.

Правоохранители изъяли у задержанного одежду с пятнами крови и нож. В ходе первоочередных следственных действий установлено, что, находясь в помещении одного из баров, 36-летний мужчина во время внезапно возникшего конфликта умышленно ранил 26-летнего одессита.

Сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления.

Ранее в Одессе было совершено тройное убийство, погибли местные жители-супруги и их родственница. По данным СМИ, в городе неизвестные жестоко расправились с бухгалтером порта "Черноморск" Натальей З., ее мужем и матерью.

Фото: od.npu.gov.ua