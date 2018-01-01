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В промзоне Авдеевки уничтожен командир банды "ДНР", приехавший из России

Сегодня, 08:30

Террориста похоронят в Северной Осетии, сообщил российский писатель.

Олег Мамиев,Мамай
На Донбассе уничтожен командир "Пятнашки" Олег Мамиев (прозвище "Мамай") Скриншот с facebook.com/zaharprilepin
На Донбассе уничтожен командир банды "Пятнашки" самопровозглашенной "ДНР" из России Олег Мамиев (прозвище "Мамай").

Один из лидеров боевиков был убит в промзоне Авдеевки Донецкой области ("промка"), написал на своей странице в Facebook их пособник, российский писатель Захар Прилепин.

"… на "промке" погиб командир легендарной "Пятнашки"... АГС (автоматический гранатомет станковый — Ред.) над головой. Олег Мамиев — из Северной Осетии родом. Прощание будет здесь, в "ДНР". Похороны будут там", — отметил автор.

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На Донбассе уничтожен командир "Пятнашки" Олег Мамиев (прозвище "Мамай") Скриншот с facebook.com/zaharprilepin

Напомним, в конце апреля стало известно, что на востоке Украины боевики "ДНР" пытались обустроить скрытый склад боеприпасов на своих позициях, раздался взрыв, не обошлось без жертв. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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Теги:  
Олег Мамиев, Мамай, Россия, ДНР, убит, уничтожен, Донбасс, Авдеевка, Захар Прилепин
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