СБУ задержала боевика ДНР из банды "Пятнашка"

В Марьинском районе Донецкой области на линии разграничения сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика самопровозглашенной ДНР, который является членом банды "Пятнашка".

Об этом говорится на странице спецслужбы в Facebook.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник — житель Мариуполя, он пополнил ряды незаконного вооруженного формирования в июне 2014 года.

Террорист, в частности, участвовал в штурме донецкого аэропорта и в захвате города Дебальцево. Силовики обезвредили его при попытке перейти на территорию, подконтрольную украинским властям, для посещения родственников.

Начато производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации, руководство ими или участие в них, а также содействие их созданию или деятельности) Уголовного кодекса, задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.

Ранее в Волновахском районе Донецкой области разоблачили сеть информаторов боевиков террористической ДНР, были задержаны два человека. Узнать больше об инциденте можно здесь.